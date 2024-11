Foi mal no primeiro dia do Enem 2024? Veja dicas para o segundo dia de provas

Neste domingo (3), estudantes de todo o Brasil participaram do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao todo, foram 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redação. Diante disso, alguns alunos podem se sentir desmotivados após não terem tido o desempenho esperado no primeiro fim de semana de provas.

Os alunos irão enfrentar mais 90 questões no próximo domingo (10), mas dessa vez sobre os conteúdos de Matemática e Ciências da Natureza. De olho na preparação dos candidatos para o segundo dia, Paulo Jubilut, professor de Biologia e youtuber, afirma ao Diário do Nordeste que agora é o momento é de manter a calma e focar nos conteúdos principais.

"É importante não se cobrar e confiar no que foi possível estudar. Afinal, são conteúdos que os alunos veem ao longo dos três anos do ensino médio. Não é a hora de aprender nada do zero, e caso ele se depare com um conteúdo assim, tentar não focar nisso e revisar o que ele já domina", recomenda.

O educador soma mais de 3 milhões de inscritos em canal do Youtube, que acompanham os conteúdos sobre Ciência. Com base na experiência, Jubilut compartilha como é importante que os candidatos mantenham o foco nas aulas preparatórias para o segundo dia, mesmo que se sintam descontentes e desmotivados.

"As aulas são muito mais que transmitir um conhecimento, elas funcionam para dar confiança e incentivar cada vez mais os alunos. Além disso, o contato

constante com outros estudantes que compartilham do mesmo objetivo cria um ambiente de colaboração e motivação mútua", aponta.

Atenção ao longo da semana

A professora Isabela Torres, que dá aulas de revisão para pré-vestibulandos em um projeto social na Universidade Federal do Ceará (UFC), aponta que os estudantes devem controlar as expectativas para garantir um bom desempenho neste domingo (10).

"A ansiedade após um baixo desempenho é comum, mas não é tempo de desespero. É preciso avaliar o que pode ter acontecido de errado e praticar ao longo da semana para aprimorar a prática da prova, sem deixar de lado o lazer e o descanso", aconselha.

Por mais questões com cálculos predominem no segundo dia do Enem, Isabela recomenda que os estudantes usem a experiência que tiveram nas provas de Linguagens para a resolução destes problemas.

"Não é porque os cálculos tomam a maior parte da prova que a interpretação de texto deve ser deixada de lado. Pelo contrário, o aluno também precisa dominar a leitura e a praticar a atenção sobre as questões", diz.

A educadora também relembra a importância do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que dá a possibilidade para o estudante colocar sua nota do Enem na instituição pública que deseja se inscrever.

"O estudante só vai ter certeza do seu resultado quando o gabarito oficial for lançado. Até lá, ele deve ficar de olho no Sisu e entender que uma nota mais baixa ainda válida para que o estudante possa concorrer a uma lista de espera e recorrer em várias chamadas", finaliza.

Descansar faz bem

Muito além do que se preocupar com a revisão todos os conteúdos da prova até o último minuto, o candidato precisa tirar um tempo para descansar o corpo e a mente. É o que aconselha o neurologista Silvio Pessanha, doutor em neurologia e CEO do IDOMED.

"O aprendizado é mais eficaz quando o corpo e a mente estão equilibrados. Uma boa alimentação, hidratação e prática regular de exercícios físicos são fatores que elevam os níveis de serotonina, substância essencial para o bem-estar e para o processo de memorização", afirma.

Pessanha também alerta para que os estudantes evitem comparações com colegas ou absorvam pressões do ambiente social, pois cada processo de aprendizagem é individual. "Cada um tem seu próprio ritmo. O importante é descobrir o que funciona melhor para você e seguir seu caminho," afirma.

