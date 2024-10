Enem 2024: relembre passo a passo para consultar local de prova

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 acontece nos próximos domingos, 3 e 10 de novembro. Os candidatos já podem consultar o local de prova por meio do cartão de confirmação de inscrição.

O documento está disponível na "Página do Participante" e apresenta número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que o inscrito terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

Não é obrigatório apresentar o cartão no dia do exame, mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que os candidatos tenham o documento em mãos.

No primeiro dia de Enem, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo dia, os participantes fazem as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento.

Confira a seguir como consultar o local de prova.

COMO CONSULTAR LOCAL DE PROVA

Acesse a Página do Participante e selecione o botão “Página do Participante – Entrar com gov.br”; Utilize seu login único do gov.br e clique em “Continuar”; Na Página do Participante, à esquerda da tela, clique em “Local de Prova”; Clique no ícone em azul, apresentado pelo assistente virtual (Local de Prova).

Caso o candidato queira imprimir, basta descer a tela até o final da página e clicar no botão “Imprimir”.