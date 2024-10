Governo anuncia publicação de editais da PM-SE, com 335 vagas; veja detalhes

O Governo do Estado de Sergipe publicou três editais para o concurso público da Polícia Militar de Sergipe (PM-SE) — no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (31). Ao todo, são oferecidas 335 vagas — sendo 300 para soldado combatente, 30 para oficial combatente e cinco para oficiais médicos.

O certame está sendo organizado pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) com apoio do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon).

“Essa é uma oportunidade aguardada por muitos que já estão se preparando para o concurso. Teremos um mês para as inscrições, e todos os detalhes estarão especificados no edital”, declarou o governador Fábio Mitidieri.

Além do concurso da PM, o Governo anunciou o lançamento de mais quatro editais para outras áreas prioritárias até dezembro.

“Estamos empenhados em atender à necessidade de reforço nos serviços públicos. Até o final do ano, além da PM, teremos concursos para a Assistência Social, Saúde, gestor público e Fundação Renascer. Esse é o nosso compromisso com a população sergipana, oferecendo oportunidades e melhorando a prestação de serviços”, completou o governador.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, informou que o último concurso para a PM ocorreu em 2018, tornando essa nova seleção "essencial para a renovação do efetivo e o fortalecimento da estrutura da segurança pública".

Inscrições

As inscrições para o concurso da PM poderão ser realizadas entre os dias 19 de novembro e 19 de dezembro, no site do Instituto Selecon. A taxa de inscrição custará R$ 120 (para o cargo de soldado combatente) e R$ 160 (para oficial combatente e oficial da área de saúde). As provas estão previstas para serem realizadas no dia 19 de janeiro de 2025.

Aqueles que desejarem a isenção de taxa de inscrição devem fazer a solicitação entre os dias 5 e 8 de novembro. Podem usufruir do benefício pessoas que são doadores de sangue, doadores de medula óssea, doadoras de leite materno e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Para concorrer a uma das 30 vagas de oficial combatente, o candidato precisa ter formação ao nível superior no curso de Direito. No caso das 300 vagas para soldado combatente, o pré-requisito é possuir o ensino médio.

Já as vagas para os cinco cargos de oficiais da área de Saúde (uma endocrinologia; uma psiquiatria; duas cirurgião-dentista/clínica geral; e uma medicina veterinária) é necessário ter formação superior correspondente ao cargo, incluindo os respectivos diplomas e registros nos conselhos de classe.

Também estão entre os requisitos básicos para os cargos ter entre 18 e 35 anos na data de inscrição do concurso e atender à altura mínima (1,60m para homens e 1,55m para mulheres).