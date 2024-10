Prefeitura de Tarrafas, no Ceará, abre inscrição de concurso público com salários de até R$ 5,4 mil

A prefeitura de Tarrafas, no Interior do Ceará, está com inscrições abertas de concurso público com 112 vagas imediatas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. O certame também oferta 231 vagas para cadastro de reserva.

Há oportunidades para cargos como auxiliar de serviços gerais, motorista, vigia, técnico de enfermagem, professor de áreas diversas, assistente social, psicólogo, nutricionista, advogado, veterinário, médico, entre outros.

A remuneração inicial varia de R$ 1.412,00 a R$ 5.400,00.

>> Veja edital completo

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de novembro, pelo site do Instituto Consulpam, responsável pela organização do certame.

A taxa de inscrição custa R$ 60 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para cargos de nível médio e técnico, e R$ 120 para nível superior.

O concurso será composto por provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, e também prova de títulos, de caráter classificatório, para candidatos de nível superior. As provas objetivas serão aplicadas na data provável de 24 de novembro.