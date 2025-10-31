Diário do Nordeste
Entre as atividades utilizadas para desviar dinheiro público estava a pavimentação de ruas em Tarrafas, segundo a denúncia do MPCE

Segurança

Ex-secretários de Tarrafas são condenados à prisão por desvio de dinheiro da Prefeitura; seis réus são absolvidos

Três familiares do ex-prefeito do Município foram absolvidos de todos os crimes imputados pelo Ministério Público do Ceará

Messias Borges 29 de Janeiro de 2025
Prefeitura de Tarrafas, no Ceará, abre inscrição de concurso público com salários de até R$ 5,4 mil

São ofertadas 112 vagas imediatas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior

Redação 30 de Outubro de 2024
Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Tarrafas?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Tarrafas?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Imagem mostra passagem de meteoro em Pena Forte, Ceará, em 2 de outubro de 2023. Meteoro ilumina céu de municípios do Ceará e outro dois estados do Nordeste; veja vídeo

Meteoro ilumina céu de municípios do Ceará e outros dois estados do Nordeste; veja vídeo

Fenômeno brilhante, conhecido popularmente como "estrela cadente", pôde ser avistado nas cidades da região Centro Sul cearense

Carol Melo 05 de Outubro de 2023
Agricultor é indiciado pela morte de onça-parda em Tarrafas, no Interior do Ceará

Os caçadores exibiram imagens do corpo do animal nas redes sociais.

Redação 05 de Novembro de 2021
Incêndio de grandes proporções atinge município de Tarrafas, no Ceará

Área residencial está protegida, conforme Bombeiros, mas fogo ainda não foi debelado

Redação 16 de Outubro de 2021

Divergência de dados é apontada como razão para 3 cidades do CE terem vacinas contra Covid retidas

Apenas Trairi, Tururu e Tarrafas não atingiram a meta da primeira dose, segundo a Sesa

André Costa e Honório Barbosa 07 de Abril de 2021
Ceará tem chuva em pelo menos 80 municípios; Tarrafas tem maior acumulado, de 90 mm

Centro-Sul e Cariri concentraram as maiores precipitações

Redação 22 de Março de 2021
Menina de 11 anos morre após levar choque elétrico em açude de Tarrafas, no Ceará

Garota estava tomando banho de açude quando foi atingida por uma bomba d'água. Mãe tentou ajudar, mas também levou choque

Redação 18 de Fevereiro de 2021
