Ceará tem chuva em pelo menos 80 municípios; Tarrafas tem maior acumulado, de 90 mm

Moradores de pelo menos 80 municípios cearenses registraram chuva entre as 7h de domingo (21) e as 7h desta segunda-feira (22). Cidades do Centro-Sul e do Cariri concentraram as maiores precipitações. Os dados são da Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos (Funceme), do balanço de 9h40.

No Centro-Sul, Tarrafas teve a maior chuva do Estado no período, de 90 mm. Cariús registrou 79 mm. Já Cedro teve 63,6 mm no posto de Cedro e 62 mm no posto Ematerce.

A cidade caririense Jardim, na fronteira com Pernambuco, teve chuva de 50 mm. Em Porteiras, também no Cariri, a chuva foi de 48 mm no posto Sítio Saco e 41,2 no posto Porteiras.

Em seguida estão as cidades de Boa Viagem, 46 mm, e Assaré, com acumulado de 45 mm.

Fortaleza

Entre as 7h de domingo e segunda, Fortaleza teve chuva de 21,8 mm no posto Pici e 12,2 mm no posto Messejana.

A Capital registrou chuva em diversos bairros na manhã desta segunda-feira (22).

Segundo a Funceme, a previsão para Fortaleza é de chuva isolada à tarde e à noite, com nebulosidade variável. A temperatura deve varia entre 23°C e 34°C.

Confira as maiores chuvas no Ceará entre as 7h de domungo (21) e 7h desta segunda-feira (22):

Tarrafas (Posto: Tarrafas) : 90.0 mm

Cariús (Posto: Sao Sebastiao) : 70.0 mm

Cedro (Posto: Cedro) : 63.3 mm

Cedro (Posto: Ematerce) : 62.0 mm

Jardim (Posto: Sitio Bonsucesso) : 50.0 mm

Porteiras (Posto: Sitio Saco) : 48.0 mm

Boa Viagem (Posto: Boa Viagem) : 46.0 mm

Assaré (Posto: Aratama) : 45.0 mm

Porteiras (Posto: Porteiras) : 41.2 mm

Guaiúba (Posto: Guaiuba) : 37.0 mm