Enem 2024: veja onde baixar prova e gabarito de antigas edições do exame

Para se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma das estratégias indicadas é acessar simulados e gabaritos antigos. A prática com questões de edições anteriores permite aos candidatos se familiarizarem com o estilo da prova, além de identificar as áreas em que precisam reforçar o estudo.

Os gabaritos e provas anteriores estão disponíveis no site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do Enem.

Para baixar as provas, basta acessar o site do Inep, selecionar a aba do Enem e escolher a opção de provas e gabaritos de edições anteriores.

É possível acessar as edições de 1998 até 2023. No entanto, apenas a partir de 2009 o Enem passou a ter o formato atual, com 45 questões para cada uma das quatro provas objetivas. Estão disponíveis as aplicações regulares, com fontes ampliadas e superampliadas.

Enem 2024

O primeiro dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 acontece neste domingo (3) em todas as unidades federativas.

A etapa é a que exige mais tempo dos candidatos, já que além das 90 questões objetivas ainda há a redação. Ao todo, eles têm 5 horas e 30 minutos para fazer as avaliações, meia hora a mais de duração do que o ofertado no segundo domingo.

O segundo dia de prova acontece no dia 10 de novembro e os candidatos respondem a 45 questões de cada uma das seguintes disciplinas: Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Cerca de 4,3 milhões de candidatos confirmaram as inscrição em 2024.