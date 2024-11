Veja que horas fecha o portão do Enem no segundo dia em 2024

O segundo dia de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo (10). Milhões de brasileiros irão responder a 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza. Para não se atrasar, é preciso ficar atento ao relógio, pois os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, pelo horário de Brasília.

Segundo as regras do certame, os candidatos que chegarem fora do horário limite não poderão realizar a prova. Neste segundo dia, o exame terminará mais cedo que na semana passada, às 18h30. No último domingo (3), os participantes tiveram 30 minutos a mais por conta da prova de redação.

Participantes que realizam o Enem em estados como Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e parte do Pará, além do arquipélago de Fernando de Noronha (PE), devem redobrar a atenção, pois as localidades possuem fuso horário diferente do de Brasília.

Este será o último dia de aplicação da prova. De acordo com o edital, o gabarito oficial será divulgado em 20 de novembro, e o resultado final estará disponível em 13 de janeiro de 2025, na página do participante.

O Enem é realizado em todas as unidades federativas do Brasil. Cerca de 4,3 milhões de pessoas confirmaram a inscrição em 2024. Com a nota do exame, o participante pode concorrer a vagas no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Fique atento

No dia da prova, os candidatos precisam apresentar a via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas. Pode ser RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte e até documentos digitais com foto (como e-Título), por exemplo.

Além disso, é preciso utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.