Agência Reguladora do Estado do Ceará abre seleção de estágio para diversas áreas; veja detalhes

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) abriu seleção para estágio com 12 vagas e formação de cadastro de reserva.

Há vagas para diversos cursos de graduação, como engenharia civil, engenharia mecânica, designer gráfico e ciência da computação. Os candidatos devem ter concluído, no mínimo, 50% dos créditos dos cursos.

>> Confira o edital completo

A jornada de trabalho é de 20h semanais, distribuídas em 4h diárias. Os estudantes receberão bolsa-estágio de R$ 744,11 por mês, bem como auxílio-transporte e seguro de vida.

Inscrições

Os interessados devem se inscrever até 25 de junho enviando e-mail para rh@ arce.ce.gov.br. É necessário enviar currículo, histórico escolar do curso superior requerido pela área, documento de RG, CPF e comprovante de endereço atualizado.

Os candidatos com deficiência também devem enviar laudo médico. A seleção será realizada em duas fases, sendo a primeira uma prova escrita.

Na segunda etapa, haverá análise do histórico escolar e currículo e entrevista.

Em caso de dúvidas e informações complementares, os estudantes interessados podem entrar em contato com a Gerência Administrativo-Financeira da Arce, pelo número (85) 3194.5669.

Veja a quantidade de vagas por área:

Administração: 1 vaga

Economia / Ciências Contábeis: 1 vaga

Engenharia Civil – Transportes / Tecnólogo em Estradas / Tecnólogo em Vias e transportes: 2 vagas

Engenharia Elétrica / Engenharia de Energia Renováveis / Engenharia de Produção: 2 vagas

Engenharia Mecânica / Engenharia Química / Engenharia de Petróleo: 1 vaga

Direito: 1 vaga

Engenharia Civil – Saneamento / Engenharia Ambiental/Tecnologia em Saneamento: 2 vagas

Informática/Ciência da Computação / Desenvolvimento de Sistemas: 1 vaga

Publicidade e Propaganda / Designer Gráfica: 1 vaga