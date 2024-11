Com salários de até R$ 13 mil, inscrições para concurso do TRF-6 terminam nesta sexta (8)

Terminam às 18h desta sexta-feira (8) as inscrições do concurso público para cadastro de reserva do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), que seleciona profissionais para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário.

O concurso é executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e todas as fases serão realizadas em Belo Horizonte (MG).

>> Acesse o edital

A remuneração prevista varia de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78, a depender do cargo.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas pelo site do Cebraspe. A taxa é de R$ 120 (para analista judiciário) e R$ 80 (para técnico judiciário). As provas objetivas devem ser aplicadas no dia 19 de janeiro de 2025.

Cargos disponíveis:

Remuneração: R$ 13.994,78

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

1) Analista judiciário - Área: administrativa (sem especialidade)

2) Analista judiciário - Área: apoio especializado (Especialidade: análise de dados)

3) Analista judiciário - Área: apoio especializado (Especialidade: análise de sistemas de informação)

4) Analista judiciário - Área: apoio especializado (Especialidade: arquitetura)

5) Analista judiciário - Área: apoio especializado (Especialidade: arquivologia)

6) Analista judiciário - Área: apoio especializado (Especialidade: contabilidade)

7) Analista judiciário - Área: apoio especializado (Especialidade: enfermagem).

8) Analista judiciário - Área: apoio especializado (Especialidade: engenharia civil)

9) Analista judiciário - Área: apoio especializado (Especialidade: engenharia elétrica)

10) Analista judiciário - Área: apoio especializado (Especialidade: engenharia eletrônica)

11) Analista judiciário - Área: apoio especializado - (Especialidade: engenharia mecânica)

12) Analista judiciário - Área: apoio especializado - (Especialidade: estatística)

13) Analista judiciário - Área: apoio especializado - (Especialidade: governança e gestão de tecnologia da informação)

14) Analista judiciário - Área: apoio especializado - (Especialidade: medicina - ramo: cardiologia)

*jornada de trabalho: 20 horas semanais

15) Analista judiciário - Área: apoio especializado - (Especialidade: medicina - ramo: clínica geral)

*jornada de trabalho: 20 horas semanais

16) Analista judiciário - Área: apoio especializado (Especialidade: medicina - ramo: medicina do trabalho)

*jornada de trabalho: 20 horas semanais

17) Analista judiciário - Área: apoio especializado (Especialidade: medicina - ramo: ortopedia)

*jornada de trabalho: 20 horas semanais

18) Analista judiciário - Área: apoio especializado (Especialidade: medicina - ramo: psiquiatria)

*Jornada de trabalho: 20 horas semanais

19) Analista judiciário - Área: apoio especializado (Especialidade: odontologia)

*jornada de trabalho: 30 horas semanais

20) Analista judiciário - Área: apoio especializado (Especialidade: psicologia)

*Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

21) Analista judiciário - Área: apoio especializado (Especialidade: serviço social)

*Jornada de trabalho: 30 horas semanais

22) Analista judiciário - Área: apoio especializado (Especialidade: tecnologia da informação)

23) Analista judiciário - Área: judiciária (Sem especialidade)

24) Técnico judiciário - Área: administrativa (Sem especialidade)

*Remuneração: R$ 8.529,65.

25) Técnico judiciário - Área: administrativa (Especialidade: agente da polícia judicial)

*Remuneração: R$ 9.773,56.

26) Técnico judiciário - Área: apoio especializado (Especialidade: contabilidade)

*Remuneração: R$ 8.529,65.

27) Técnico judiciário - Área: apoio especializado (Especialidade: desenvolvimento de sistemas de informação)

*Remuneração: R$ 8.529,65.

28) Técnico judiciário - Área: apoio especializado (Especialidade: suporte técnico)

*Remuneração: R$ 8.529,65