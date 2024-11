Edital para concurso do Banpará é divulgado com salários de até R$ 10 mil; veja vagas

Foi divulgado nesta terça-feira (5) o edital do novo concurso do Banco do Estado do Pará (Banpará). Conforme o documento, publicado no Diário Oficial do Pará, são ofertadas 37 vagas imediatas.

As oportunidades são para os níveis médio e superior, com salário inicial que varia entre R$ 3.851,57 e R$ 10.136,29. Os cargos disponíveis são para técnico bancário, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, e técnico em informática.

>> Veja edital

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 11 de novembro e 16 de janeiro de 2025, exclusivamente pelo portal da Fundação CETAP, banca organizadora do certame.

A taxa de inscrição é R$ 62 para nível médio e R$ 85 para nível superior.

O concurso será por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e de títulos para candidatos ao nível superior, com caráter classificatório. As provas objetivas serão aplicadas no dia 16 de março de 2025.