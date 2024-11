Secretaria Estadual do Meio Ambiente abre processo seletivo para estágio de nível superior

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) está com inscrições abertas para seleção de estagiários de nível superior dos cursos de Geografia, Biologia, Pedagogia, Engenharia Ambiental, Gestão Ambiental e Direito. São oferecidas três vagas, com uma delas destinada a candidatos portadores de deficiência.

A bolsa-estágio é no valor de R$ 831,52 e também inclui auxílio-transporte. A carga horária do estágio é de 20 horas semanais, com jornada de quatro horas diárias. Duas das vagas serão para a Coordenadoria de Educação Ambiental e Articulação Social (Coeas) e uma para a Assessoria Jurídica (ASJUR).

O processo seletivo inclui análise do histórico escolar e entrevista.

Veja também Papo Carreira Quem pode pedir a reaplicação do Enem 2024? Entenda como funciona Papo Carreira Núcleo de línguas da Uece oferece 500 vagas para 7 cursos; saiba como se inscrever

Inscrições

Para participar, os interessados poderão se inscrever até o dia 15 de novembro no site da Sema. O candidato deve estar regularmente matriculado, ter completado pelo menos 50% dos créditos do curso e não estar nos dois últimos semestres, já que o contrato mínimo é de um ano.

Documentos necessários

O pedido de inscrição para o processo seletivo será concluído quando o candidato anexar os seguintes documentos: