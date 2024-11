Núcleo de línguas da Uece oferece 500 vagas para 7 cursos; saiba como se inscrever

O Núcleo de Línguas da Universidade Estadual do Ceará (Uece) está com 500 vagas abertas para cursos de Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Japonês e Português. As vagas estão disponíveis na modalidade presencial, no campus Itaperi, e a distância.

As inscrições estarão disponíveis até as 16h do dia 30 de novembro, exclusivamente pela internet, no site da universidade. A taxa de inscrição é no valor de R$ 85. Além disso, os cursos são oferecidos a preço popular.

Os cursos de línguas alemã, espanhola, francesa, inglesa, italiana e japonesa têm uma carga horária de 448 horas/aula distribuídas em sete semestres. Enquanto isso, o curso de língua portuguesa tem uma carga horária de 320 horas/aula, distribuídas em cinco semestres.

As inscrições para teste de nível também estão abertas. Neste caso, a modalidade é destinada a candidatos que desejam ingressar no curso a partir do segundo semestre.