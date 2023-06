Aprovados no Programa Super Bolsas Filantrópicas têm até 5 de julho para enviar documentação

Candidatos aprovados na primeira fase da segunda edição do Programa Super Bolsas Filantrópicas, da Fundação Edson Queiroz, têm até o dia 5 de julho de 2023 para realizar o upload da documentação comprobatória descrita no edital.

O programa oferece bolsas de estudo de 50% e 100% para cursos de graduação presencial e a distância (EAD) na Universidade de Fortaleza. A iniciativa é destinada a pessoas de baixa renda.

O envio da documentação é feito totalmente online e também deve ser realizado por quem se encontra na lista de classificáveis convocados.

Após essa data, a organização fará a análise dos documentos e a realização das entrevistas. O resultado final dos contemplados com as bolsas sairá no dia 19 de julho.

Processo seletivo

A Universidade de Fortaleza esclarece que, para garantir o benefício, os alunos pré-selecionados que ainda não forem alunos precisarão realizar um dos processos seletivos de ingresso da instituição, utilizando-se, para tanto, de notas de edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou de vestibulares anteriores da Unifor.

Resultado da obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) do Ministério da Educação (MEC) pela Fundação Edson Queiroz, o Programa Super Bolsas Filantrópicas é destinado a pessoas de baixa renda, com o ensino médio completo, que desejam cursar uma graduação na Unifor.

A novidade desta edição do programa é a inclusão de pessoas que já tenham feito uma graduação, interessadas em obter uma nova formação universitária.