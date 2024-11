Veja quando sai o gabarito do segundo dia do Enem 2024

Com 4,3 milhões de candidatos confirmados, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 terá fim neste domingo (10). O gabarito das respostas para as 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza será divulgado no mesmo dia das matérias do primeiro dia de provas, 20 de novembro.

Para acessar o documento, o participante precisará consultar a página de Provas e Gabaritos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Apesar do gabarito fornecer uma margem para o resultado do exame, o saldo final com as notas individuais de cada aluno inscrito só será divulgado no início do ano que vem, no dia 13 de janeiro de 2025.

O Enem é realizado em todas as unidades federativas do Brasil. Cerca de 4,3 milhões de pessoas confirmaram a inscrição em 2024. Com a nota do exame, o participante pode concorrer a vagas no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Lembretes finais

Para realizar a prova, os candidatos precisam apresentar a via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas. Pode ser RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte e até documentos digitais com foto (como e-Título), por exemplo.

Além disso, é preciso utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.