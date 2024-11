Veja que horas acaba o Enem 2024 no segundo dia

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo (10). Com início às 13h30, a aplicação do certame será encerrada pontualmente às 18h30.

Os participantes terão 30 minutos a menos que na semana passada para realizar as 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza, pois não terá a prova de redação.

Candidatos que realizam o Enem em estados como Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e parte do Pará, além do arquipélago de Fernando de Noronha (PE), devem redobrar a atenção, pois as localidades possuem fuso horário diferente do de Brasília, adotado pelo certame.

Horários do segundo dia de provas do Enem 2024

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas 2º dia: 18h30

Término das provas 2º dia para candidatos com tempo adicional: 19h30

Término das provas 2º dia para participantes da videoprova em Libras: 20h30

Fique atento

No dia da prova, os candidatos precisam apresentar a via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas. Pode ser RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte e até documentos digitais com foto (como e-Título), por exemplo.

Além disso, é preciso utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.