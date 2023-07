Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (10)

Diversas oportunidades de concursos e seleções para trabalhar ou estudar em instituições públicas e privadas estão com vagas disponíveis no Ceará nesta segunda-feira (10).

Há contratações previstas para Fortaleza, nos municípios do interior e em outros estados. As remunerações podem chegar até a R$ 13.924,96.

IBGE

Estão abertas as inscrições do concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a contratação de 7.548 vagas temporárias em todo o País. Destas, 369 são para o Ceará.

As oportunidades são para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento, com remuneração de R$ 1.387,50, e Supervisor de Coleta e Qualidade, com salário de R$ 3.100.

Os interessados têm até o dia 19 de julho para confirmar a inscrição, exclusivamente pelo portal da banca IBFC, organizadora do certame. Será cobrada taxa de R$ 42,20.

Governo do Estado

O governo do Estado está com inscrições abertas para a seleção de um secretário executivo e dois coordenadores para a Secretaria Executiva de Políticas Estratégicas para Liderança da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE). A remuneração pode chegar a R$ 13.924,96.

Os interessados podem se inscrever até a próxima quarta-feira, dia 12 de julho, pelo site do Programa Gestão de Líderes Públicos do Ceará, responsável pelo processo seletivo.

Podem se inscrever profissionais formados nas mais diversas áreas de atuação, desde que atendam aos requisitos, qualificações e experiências desejáveis previstas no regulamento da seleção.

>> Veja regulamento completo

EXÉRCITO BRASILEIRO

As inscrições dos concursos do Exército estão abertas para os cursos de formação de oficiais e de capelães. Juntos, os certames ofertam 197 vagas.

São 32 vagas para o Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC), que conta com 14 áreas de atuação; e três para o Quadro de Capelães Militares (CFO/QCM).

Já o concurso para a admissão de integrantes ao Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde (CFO/SSau) tem 162 vagas para as áreas de Medicina, Farmácia e Odontologia. Destas, 30 são reservadas para pessoas negras.

>> Veja edital CFO/QC e CFO/QCM

>> Veja edital CFO/SSau

As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 2 de agosto pelo site do Exército. A taxa é de R$ 150.

CENTEC

Estão abertas até o dia 21 de julho as inscrições do vestibular e do processo seletivo de novos alunos para os Centros Vocacionais Técnicos (CVTec) Crato e São Gonçalo do Amarante e para as Faculdades de Tecnologia Centec (Fatec) Cariri e Sertão Central.

Ao todo, são ofertadas 465 vagas para o semestre 2023.2. Dessas, 195 são para cursos técnicos de nível médio e 270 para cursos superiores de Tecnologia.

Os cursos são gratuitos e ofertados pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece) por meio do Instituto Centec. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Centec. Não há cobrança de taxa.

Seleções para estágio

CAIXA ECONÔMICA

As inscrições para o programa de estágio da Caixa Econômica Federal estão abertas no site do CIEE. As vagas são para estudantes do ensino médio, técnico e superior, e há oportunidades em vários estados - inclusive no Ceará.

As inscrições seguem até 12h do dia 14 de julho. Após a inscrição no site da CIEE, os candidatos irão realizar prova online e, para as vagas de nível superior, também há etapa de entrevista.

O processo seletivo é destinado à formação de cadastro de reserva para o preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior, para os cursos de Direito, Engenharia, Arquitetura e da área social.

>> Confira o edital completo

Cogerh

A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) está com inscrições abertas até 28 julho para vagas de estágio na Gerência de Projetos, em Fortaleza. A oportunidade é para estudantes do curso de Engenharia Civil, a partir do 6º semestre da graduação.

O estágio concede bolsa no valor de R$ 671,95 mensais. A jornada será de 20 horas semanais, sendo 4 horas diárias no período da manhã ou da tarde.

A inscrição pode ser feita pelo portal CIEE ou com envio de histórico e currículo atualizado para o e-mail lucas.lima@cogerh.com.br, com o nome e a vaga para a qual deseja concorrer especificados no assunto.

Funai

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) está com processo seletivo para estagiários com diversas vagas pelo País, incluindo Fortaleza.

Para o nível superior, a remuneração é de R$ 787,98, enquanto para nível médio, a quantia será de R$ 486,05. Em ambos os casos, a jornada prevista é de 4h diárias e 20h semanais.

As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de julho, com prova programada para ocorrer por meio virtual na plataforma do site da Universidade Patativa do Assaré. Nenhuma taxa será cobrada.