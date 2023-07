Concurso público do Iplanfor é sancionado por Sarto com oferta de 60 vagas

O novo concurso público municipal para o Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) foi sancionado pelo prefeito José Sarto (PDT) nesta quinta-feira (6). Conforme a Prefeitura de Fortaleza, serão ofertadas, no certame, 60 vagas destinadas aos cargos de analista de Planejamento e Inovação Urbana.

A previsão é de que as provas sejam realizadas ainda em 2023. Informações sobre edital, inscrição, datas e locais ainda serão divulgadas pela gestão municipal.

O projeto da Lei que visava regulamentar o concurso havia sido aprovado por unanimidade na Câmara Municipal no último dia 22 de junho.

Salário

Como já antecipado pelo colunista do Diário do Nordeste Victor Ximenes, as oportunidades serão para analista de Planejamento e Inovação Urbana, cargo que exige nível superior, com salário de R$ 12,8 mil, conforme a mensagem enviada à Câmara em regime de urgência.

As graduações exigidas para concorrer às vagas serão conhecidas no edital. Entre as atribuições do cargo estão a proposição de projetos urbanísticos e assessorar órgãos e entidades municipais em Planos de Políticas Públicas Setoriais.

Iplanfor

O Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) é responsável pelo planejamento estratégico e urbano da cidade e atua na elaboração e implementação de políticas públicas, diretrizes e projetos que visam o equilíbrio entre sociedade, economia e natureza. Tem como pilares o planejamento estratégico da cidade, a inteligência e cultura de dados, além de articulação de políticas públicas.