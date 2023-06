Sarto envia à Câmara projeto para concurso do Iplanfor; veja salários

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) enviou à Câmara Municipal nesta terça-feira (20) Projeto de Lei Complementar que trata da realização de concurso público com 60 vagas para o Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor).

As oportunidades serão para analista de Planejamento e Inovação Urbana, cargo que exige nível superior, com salário de R$ 12,8 mil, conforme a mensagem enviada à Câmara em regime de urgência.

As graduações exigidas para concorrer às vagas serão conhecidas no edital. Entre as atribuições do cargo estão a proposição de projetos urbanísticos e assessorar órgãos e entidades municipais em Planos de Políticas Públicas Setoriais.

É o primeiro certame da história do órgão, de acordo com Sarto. "O Instituto se prepara para exponenciar ainda mais sua capacidade de transformar ideias em soluções inovadoras para a cidade. Para que possa responder com iniciativas à altura destes desafios, mostra-se evidente e indispensável a necessidade de seu fortalecimento institucional", diz a mensagem do prefeito.

*Colaborou Ingrid Coelho