Cogerh abre processo seletivo para estágio em Fortaleza

A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) está com inscrições abertas até 28 julho para vagas de estágio na Gerência de Projetos, em Fortaleza. A oportunidade é para estudantes do curso de Engenharia Civil, a partir do 6º semestre da graduação.

O estágio concede bolsa no valor de R$ 671,95 mensais. A jornada será de 20 horas semanais, sendo 4 horas diárias no período da manhã ou da tarde.

O contrato terá duração de um ano, a contar da publicação de homologação do resultado final, sendo prorrogado por igual período, a critério da Cogerh.

As atividades a serem desenvolvidas são: elaboração de desenhos técnicos (CAD), planilhas de custos e análise de dados hidrológicos.

Como se inscrever

A inscrição pode ser feita pelo portal CIEE ou com envio de histórico e currículo atualizado para o e-mail lucas.lima@cogerh.com.br, com o nome e a vaga para a qual deseja concorrer especificados no assunto.

Segundo a Cogerh, é interessante que o candidato tenha habilidades com o Pacote Office, AutoCAD, orçamento e hidráulica e hidrologia básicas.