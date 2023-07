Loja de departamento abre vagas de emprego na Grande Fortaleza

A loja de departamentos Solar Magazine está com vagas de emprego disponíveis para a nova loja no Shopping Terrazo, no Eusébio, e em Fortaleza.

As oportunidades são para diversas vagas como: vendedor, analista de crédito e cobrança, vendedor televendas e social media.

Os interessados devem enviar currículo para rh.curriculos@solarmagazine.com.br ou janaina.goncalves@solarmagazine.com.br. Para as vagas de vendedor, os aplicantes devem enviar o currículo até a próxima segunda-feira (10). Já para as demais vagas, as inscrições seguem até o próximo dia 20.

Veja vagas disponíveis:

Vendedor (Shopping Terrazo - Eusébio) - 10 vagas

Analista de Crédito e Cobrança - 1 vaga

Vendedor Televendas - 1 vaga

Social Mídia - 1 vaga