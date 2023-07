Escola de Gastronomia Social oferta 140 vagas em cursos de empreendedorismo e capacitação culinária

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco abriu inscrições para cursos virtuais e presenciais, realizados ao longo do mês de julho. As formações somam 140 vagas e fornecerão certificado.

Para participar, os interessados devem ter, no mínimo, 17 anos e disponibilidade no período noturno, já que todos os cursos ocorrerão de 18h às 21h30. As inscrições deverão ser feitas online, no site da instituição, até as 17h desta quarta-feira (5).

A lista com os nomes dos candidatos selecionados deve ser divulgada na página virtual e no perfil da entidade nas redes sociais já nesta quinta-feira (6), após o preenchimento total do número de vagas.

Mais informações sobre as matrículas e a lista de espera podem ser conferidas no edital do projeto.

É importante ressaltar que as formações só concederão certificação para os alunos que obtiverem, ao final das aulas, pelo menos 75% de frequência.

CURSOS

São ofertados os cursos de empreendedorismo e capacitação, como “Administração de Pequenos Negócios em Gastronomia” e “Chocolates: Técnicas e Aplicações”.

Confira a lista completa e o número de vagas para cada formação:

COZINHA A BASE DE PANCS

Modalidade : presencial

: presencial Período : 10/7 a 14/7

: 10/7 a 14/7 Vagas: 20

FICHAS TÉCNICAS: CUSTOS E PRECIFICAÇÃO

Modalidade : presencial

: presencial Período : 10/7 a 14/7

: 10/7 a 14/7 Vagas: 40

CHOCOLATES: TÉCNICAS E APLICAÇÕES

Modalidade : presencial

: presencial Período : 10/7 a 14/7

: 10/7 a 14/7 Vagas: 10

ADMINISTRAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS EM GASTRONOMIA

Modalidade : virtual

: virtual Período : 17/7 a 21/7

: 17/7 a 21/7 Vagas: 40

COZINHA SERRA E SERTÃO

Modalidade : presencial

: presencial Período : 17/7 a 21/7

: 17/7 a 21/7 Vagas: 30