Centec abre inscrições para 465 vagas em cursos técnicos e superiores gratuitos

Estão abertas até o dia 21 de julho as inscrições do vestibular e do processo seletivo de novos alunos para os Centros Vocacionais Técnicos (CVTec) Crato e São Gonçalo do Amarante e para as Faculdades de Tecnologia Centec (Fatec) Cariri e Sertão Central. Ao todo, são ofertadas 465 vagas para o semestre 2023.2. Dessas, 195 são para cursos técnicos de nível médio e 270 para cursos superiores de Tecnologia.

Os cursos são gratuitos e ofertados pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece) por meio do Instituto Centec. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Centec. Não há cobrança de taxa.

Análise do histórico escolar

Para ingresso nos cursos técnicos, a seleção será pela análise do histórico escolar do Ensino Fundamental, caso o aluno queira cursar os Ensinos Médio e Técnico ao mesmo tempo; ou do histórico escolar do Ensino Médio, para alunos que já têm o Ensino Médio completo.

Já para os cursos superiores de Tecnologia, os candidatos realizarão prova de redação, que ficará disponível de forma online no site do Centec até 21 de julho.

A partir do semestre 2023.2, as aulas das disciplinas dos cursos superiores de Tecnologia da Fatec Cariri, que são de período integral, serão realizadas prioritariamente à noite, podendo haver atividades no período da tarde.

Confira todas as vagas e unidades

Cursos técnicos de nível médio

CVTec Crato – Gastronomia (noturno) – 60 vagas

CVTec São Gonçalo do Amarante – Eletromecânica (noturno) – 35 vagas

Fatec Cariri – Eletrotécnica (noturno) – 35 vagas

Fatec Cariri – Mecânica (noturno) – 35 vagas

Fatec Sertão Central – Alimentos com Ênfase em Leite e Derivados (noturno) – 30 vagas

Cursos superiores de Tecnologia

Fatec Cariri – Alimentos (integral) – 45 vagas

Fatec Cariri – Irrigação e Drenagem (integral) – 45 vagas

Fatec Cariri – Saneamento (integral) – 45 vagas

Fatec Cariri – Manutenção Industrial (integral) – 45 vagas

Fatec Sertão Central – Alimentos (noturno) – 45 vagas

Fatec Sertão Central – Gestão do Agronegócio (noturno) – 45 vagas