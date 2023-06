Caixa abre seleção de estágio com bolsa de até R$ 1 mil, com vagas no Ceará; veja como se inscrever

As inscrições para o programa de estágio da Caixa Econômica Federal começaram nesta terça-feira (20), pelo site do CIEE. As vagas são destinadas a estudantes do ensino médio, técnico e superior, e há oportunidades em vários estados - inclusive no Ceará.

Para participar do processo seletivo, o estudante precisa estar regularmente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de Ensino Médio Regular, Ensino Médio EJA, Técnico e Superior. Também é necessário ter no mínimo 16 anos.

As inscrições seguem até 12h do dia 14 de julho. Após a inscrição no site da CIEE, os candidatos irão realizar prova online e, para as vagas de nível superior, também há etapa de entrevista.

O processo seletivo é destinado à formação de cadastro de reserva para o preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior, para os cursos de Direito, Engenharia, Arquitetura e da área social.

Serão asseguradas 10% das vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs) e 30% para candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos).

>> Confira o edital completo

No Ceará, há vagas para estudantes de ensino médio nos seguintes municípios:

Boa Viagem

Brejo Santo

Granja

Icó

Itaitinga

Jaguaribe

Maranguape

Marco

Missão Velha

Morada Nova

Pacatuba

Paracuru

Pedra Branca

Quixeramobim

São Gonçalo do Amarante

Senador Pompeu

Trairi

Já para alunos do ensino superior, há vagas apenas em Fortaleza para estudantes de Engenharia Civil.

Bolsa-auxílio

Estudantes do ensino médio/técnico: R$ 400 (para 4 horas diárias/20 semanais) e R$ 500 (para 5 horas diárias/25 semanais);

Estudantes do ensino superior: R$ 800 (para 4 horas diárias/20 semanais) e R$ 1 mil (para cinco horas diárias/25 semanais).

Cursos

Ensino médio

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Ensino técnico

Técnico em Recursos Humanos;

Técnico em Serviços Públicos;

Técnico em Finanças

Técnico em Secretariado;

Técnico em Administração;

Técnico em Contabilidade;

Técnico em Comércio

Técnico em Segurança do Trabalho;

Técnico em Marketing;

Técnico em Logística;

Técnico em Seguros;

Técnicos em Vendas.

Ensino superior

Arquitetura e Urbanismo;

Direito;

Ciências Políticas;

Serviços Sociais;

Psicologia;

Ciências Sociais;

Pedagogia;

Engenharia Elétrica;

Engenharia Civil;

Engenharia Mecânica.

O certame é válido até 5 de novembro de 2023, com possibilidade de renovação e de convocação do cadastro reserva.