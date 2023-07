Assaí Atacadista abre 326 vagas de emprego em Fortaleza; veja como se inscrever

O Assaí Atacadista está com 326 vagas de emprego abertas para compor o quadro de funcionários da loja do Montese, atualmente em obras e com previsão de abertura até o fim do ano.

Os interessados devem se cadastrar exclusivamente pelo site do Assaí Atacadista até o dia 10 de agosto, tendo em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

Todas as posições são efetivas, abertas a pessoas com deficiência, e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo funções técnicas, operacionais e de liderança.

Entre as vagas disponíveis estão: chefe de seção, açougueiro, fiscal de prevenção de perdas, operador de caixa, repositor de mercadorias, além de outras.

Benefícios

Segundo o Assaí Atacadista, a remuneração e o pacote de benefícios oferecidos são compatíveis com o mercado, além de a empresa possuir um plano estruturado de carreira, com investimentos em capacitação e no desenvolvimento profissional dos colaboradores.