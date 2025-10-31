Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Grande multidão participa de celebração religiosa em uma rua movimentada, com destaque para uma procissão decorada com flores e uma imagem religiosa no centro.

Ceará

Dia de Nossa Senhora Aparecida; veja programação de missas em Fortaleza

Encerramento da festa da padroeira acontecerá neste domingo (12)

Geovana Almeida* 10 de Outubro de 2025
Imagem mostra VLT

Opinião

Consórcio vence licitação de R$ 180 milhões para trecho do VLT entre Aeroporto e Castelão

Projeto contempla a implantação de duas novas estações, CEU (Condomínio Espiritual Uirapuru) e Castelão

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 03 de Julho de 2025
Foto da Estátua de Nossa Senhora de Nazaré caída no chão de praça no bairro Montese, em Fortaleza

Ceará

Estátua de Nossa Senhora de Nazaré, que desabou ano passado no Montese, será substituída

O prazo para o novo monumento ficar pronto e instalado é de 120 dias, segundo a Prefeitura de Fortaleza

Redação 23 de Abril de 2025
Avenida Gomes de Matos

Negócios

Por que o comércio da avenida Gomes de Matos em Fortaleza está em decadência? Entenda

Paloma Vargas 17 de Fevereiro de 2025
Montagem de fotos de pitbull que foi morto por policial militar em Fortaleza

Segurança

Policial militar mata cachorro a tiros durante abordagem no bairro Montese, em Fortaleza

Corporação afirma que o cão da raça Pitbull avançou na direção de um PM, mas a família nega e denuncia que houve abuso de autoridade

Matheus Facundo e Paulo Roberto Maciel* 20 de Janeiro de 2025
O professor universitário foi encontrado morto dentro do apartamento em fevereiro de 2020

Segurança

Estudante que matou professor universitário com 'mata-leão' é condenado a 18 anos de prisão no Ceará

A sentença determina que Victor Hugo Mota Gondim cumpra a pena em regime fechado e sem a possibilidade de recorrer em liberdade

Redação 11 de Novembro de 2024
Estátua de Nossa Senhora de Nazaré após queda, no bairro Montese, em Fortaleza. Estátua de Nossa Senhora de Nazaré, de cerca de 14 metros, cai no bairro Montese; veja vídeo

Ceará

Estátua de Nossa Senhora de Nazaré, de cerca de 14 metros, cai no bairro Montese; veja vídeo

Ninguém ficou ferido na ocasião

Carol Melo 29 de Outubro de 2024
Adolescente é capturado após atirar contra policial militar nesta terça-feira (29)

Segurança

Policial militar da reserva reage a assalto e é baleado por adolescente em Fortaleza

Um adolescente de 15 anos foi capturado horas após a ação

Redação 29 de Agosto de 2023
Dois homens armados realizaram assalto

Segurança

Homens armados entram em confeitaria e roubam clientes no Montese; veja vídeo

Polícia prendeu um dos suspeitos no mesmo dia

Redação 18 de Agosto de 2023
Estacionamento foi construído em cima de fossa

Ceará

Engenheiro de prédio onde garagem desabou orienta escoramento de vigas e demolição de laje

Alguns moradores do prédio retornaram para suas casas nesta terça-feira (25)

Redação 25 de Julho de 2023
1 2 3