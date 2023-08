Homens armados entram em confeitaria e roubam clientes no Montese; veja vídeo

Clientes de uma confeitaria, localizada no bairro Montese, foram surpreendidos pela ação de dois homens armados na tarde dessa quinta-feira (17). Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos entraram no estabelecimento comercial e roubaram pertences das vítimas.

Em vídeo, é possível ver o momento em que o primeiro assaltante entra e rende o segurança particular da doceria. O segundo suspeito pega a arma do vigilante e entra com ele.

Veja ação de criminosos:

Eles seguem indo a outros espaços da confeitaria e começam a pedir objetos de valor dos clientes que estavam no momento. Um dos clientes é visto pegando um pedido de comida quando é abordado pelos assaltantes.

Uma das vítimas chegou a registrar Boletim de Ocorrência (B.O). Segundo ele, a dupla levou um Iphone 11.

A reportagem entrou em contato com a Noélia Doces e Salgados para saber mais informações, mas até o momento não houve retorno do estabelecimento.

Polícia prende um dos suspeitos por roubo

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou, por meio de nota, que prendeu um homem de 22 anos — na noite de quinta-feira (17) — suspeito de envolvimento no roubo da confeitaria.

Equipes do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), localizaram e prenderam um dos suspeitos, identificado como Nathanael Alves do Nascimento.



O alvo, que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo, estava em um imóvel no bairro Jardim Iracema. Na ofensiva, um revólver calibre 38, que teria sido utilizado na ação criminosa, sete munições e um aparelho celular foram apreendidos.



O homem foi autuado por roubo. O 11º Distrito Policial (DP) segue com as investigações, visando identificar e prender outros envolvidos no crime.