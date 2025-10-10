Diário do Nordeste
Dia de Nossa Senhora Aparecida; veja programação de missas em Fortaleza

Encerramento da festa da padroeira acontecerá neste domingo (12)

Ceará
Grande multidão participa de celebração religiosa em uma rua movimentada, com destaque para uma procissão decorada com flores e uma imagem religiosa no centro.
Legenda: Procissão Solene 2024, Montese, Fortaleza
Foto: Divulgação/Santuário de Nossa Senhora Aparecida

A Festa da Padroeira promovida pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Fortaleza, termina neste domingo (12) com procissão e missas que prometem atrair mais de 2 mil fiéis. A programação contará com missas, atrações musicais e uma procissão que percorrerá ruas do bairro Montese.

O Dia de Nossa Senhora Aparecida é feriado nacional, celebrado anualmente no dia 12 de outubro. A paróquia que leva o nome da santa promove o evento todo ano em parceria com a Arquidiocese de Fortaleza e órgãos municipais.

Programação da Festa da Padroeira 2025

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida iniciou as celebrações da Festa da Padroeira no primeiro dia de outubro. Mas o ponto alto da festa acontecerá neste sábado (11) e no domingo.

"Estamos celebrando todas as noites a novena e a santa missa, que nos preparam para bem viver a solenidade no próximo dia 12 de outubro", comentou o padre José Augusto Brasileiro, vigário paroquial do Santuário de Nossa Senhora Aparecida na Capital.

Confira a programação:

DIA 11

O sábado, véspera de Nossa Senhora Aparecida, é um dos dias mais movimentados da Festa da Padroeira. O evento terá música com a Irmã Kelly Patrícia.

  • 18h - Última novena 
  • 19h - Santa Missa (com Dom José Antônio, arcebispo emérito de Fortaleza) 
  • 20h30 - Irmã Kelly Patrícia

DIA 12

No dia da padroeira do Brasil, oito missas serão celebradas na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, na Capital.

"No dia 12, de um modo muito especial e carinhoso, as pessoas acorrem até aqui de diversos lugares, seja de Fortaleza, da região metropolitana, seja até mesmo de outras cidades”, diz o padre.

Missas:

  • 6h - Pe. Uilaci
  • 7h30 - Pe. Paulo Henrique
  • 9h - Pe. Rogério Araújo
  • 10h20 - Pe. Marcelândio
  • 12h - Pe. Ítalo Dias
  • 14h - Pe. Tiago Alves
  • 15h30 - Pe. Leonardo Bezerra

Encerramento:

  • 17h - Procissão
  • 19h - Missa Solene, com o arcebispo Dom Gregório Paixão
  • 20h30 - Forró Fungado

PROCISSÃO SOLENE E MISSA CAMPAL

A procissão de Nossa Senhora Aparecida será realizada com o apoio de órgãos como a AMC, Polícia Militar, Guarda Civil e o Corpo de Bombeiros. "Nós vamos fazendo, nas ruas do Montese, uma grande, bonita, animada e iluminada procissão de Nossa Senhora Aparecida", convidou o vigário paroquial.

Em nota, a AMC pontuou que irá prestar apoio à procissão, fornecendo a partir das 15h do domingo, uma equipe de onze agentes e orientadores de tráfego distribuídos em motocicletas e viaturas para acompanhar a caminhada.

O percurso irá iniciar as 17h e algumas vias serão temporariamente bloqueadas, são elas: Rua Aquiles Boris, Rua Saudade, Av. Expedicionários, Rua Raul Cabral, Rua Alan Kardec, Rua Barão de Canindé, Rua 15 de Novembro, Rua César Rossas, Rua Três Marias, Rua Antônio Fiúza, Rua Professor Teodorico e Rua Equador.

Ao retornar da procissão, o arcebispo Dom Gregório Paixão irá presidir uma missa campal. O palco será montado na rua lateral da igreja, devido à multidão esperada. 

"Nós encerramos de maneira muito bem celebrada, haja vista a multidão ser enorme, e para facilitar a celebração com a maior participação de pessoas", afirmou o padre José Augusto. 

Programação da Arquidiocese de Fortaleza

Além da festa no Montese, a Arquidiocese de Fortaleza realizará o terço das crianças no domingo de manhã, em homenagem à santa e ao dia dos pequenos. A oração será presidida, às 9h30, pelo arcebispo Dom Gregório Paixão, na Igreja do Ressuscitado que Passou pela Cruz, em Aquiraz.

A ação faz parte da campanha mundial “Um Milhão de Crianças Rezam o Terço pela Paz”. Em 2023, a fundação que instituiu a campanha registrou pela primeira vez a participação oficial de mais de um milhão de crianças em todo o mundo — marca que se repetiu em 2024.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.

