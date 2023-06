Interpretação de texto: entenda o que é, como fazer e como melhorar

A habilidade da leitura costuma ser adquiria ainda na infância, quando as crianças passam a identificar letras e associar palavras. Ao chegar à escola, há um novo passo: interpretar os textos. Dos trechos de jornais em provas didáticas aos livros infantojuvenis, a interpretação vai além do reconhecimento do significado das frases.

Conforme a doutora em Educação, Vladia Maria Cabral Borges*, compreender a combinação de palavras que formam frases se trata de um processo de decodificação. "No entanto, a leitura não se resume à decodificação das letras, palavras e frases de um texto. Ler significa atribuir significado ao texto, reconstruí-lo".

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a professora Vladia detalhou os processos de interpretação de texto e como aperfeiçoar essa capacidade.

O que é interpretação de texto?

A professora afirma que o processo de interpretação de texto é realizado com a decodificação das frases e com a compreensão das informações literais e inferenciais.

As literais são aquelas que estão evidentes no texto, enquanto as inferenciais não estão expressas de forma direta, mas podem ser compreendidas a partir do que está escrito. É aquilo que está nas entrelinhas.

Os leitores precisam distinguir as informações principais dos detalhes. Ao interpretar o texto, são criadas relações de: como, quem fez o quê, quando, onde e por quais motivos.

Qual a diferença entre compreensão e interpretação de texto?

A compreensão do texto está no campo de entender o que está escrito de forma literal. Já a interpretação de texto compreende também o que não está escrito, mas que pode ser inferido.

Conforme Vladia, ao interpretar um texto, é possível identificar o propósito dele — informar, persuadir, confundir; compreender o que foi presumido, e perceber as relações de causa e efeito.

Por exemplo, no texto "A Leoa e a Raposa", é dito:

"A Raposa reprovava a Leoa, por só trazer ao mundo uma cria. - Uma só cria, sim – disse ela – mas é um leão. | Não meçam o mérito das coisas pela quantidade, mas sim pela qualidade."

No nível da compreensão literal, é possível afirmar que o texto se trata de um diálogo entre uma leoa e uma raposa. Mas ao interpretar a conversa, é possível inferir que a leoa está orgulhosa com a cria, e que prefere ter um filho com "mais qualidade", do que vários com "menos qualidade".

Como fazer uma interpretação de texto?

Para fazer uma interpretação de texto, é preciso "reconstruir o que foi lido com base no conhecimento de mundo, nas experiências, nos sentimentos e nas atitudes do leitor", detalha a especialista.

Como melhorar essa capacidade?

Para melhorar a capacidade de interpretação, a professora recomenda a prática de leitura. Quanto mais acesso a informações complexas, e, dessa forma, a diferentes aspectos gráficos, referenciais e textuais do texto, mais prática o leitor vai ter na ação de reconstruir o sentido do texto.

"O bom leitor é capaz de entender alguns desses significados à primeira vista. A longa prática de leitura permite desenvolver uma série de destrezas espontâneas de compreensão textual. As habilidades de leitura podem ser adquiridas naturalmente com o desenvolvimento do hábito de leitura", acrescentou Vladia.

Além da leitura, os professores também podem trabalhar com exercícios de decodificação e de interpretação. O ensino da interpretação textual busca permitir que os estudantes formulem as próprias perguntas e estruturem o próprio pensamento a partir do texto.

*Vladia Maria Cabral Borges é doutora em Educação - Ensino de Inglês como Lingua Estrangeira pela Universidade de Rhode Island (USA). Ela também é professora aposentada da Universidade Federal do Ceará (UFC) e membro do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFC.