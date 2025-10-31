Diário do Nordeste
Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (9)

Há seleções para diversos cargos, com remunerações de até R$ 12,8 mil

Redação 09 de Dezembro de 2024
Há vagas disponíveis com salários que chegam a mais de R$ 13 mil

Papo Carreira

Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (26)

Há oportunidades para candidatos com níveis médio e superior

Redação 26 de Agosto de 2024

Negócios

Saiba como reconhecer e se proteger de golpes durante a busca de emprego

Site de empregos Indeed destaca a importância de aprender a identificar sinais de alerta em vagas de emprego ao procurar novas oportunidades on-line

Agência de Conteúdo DN 31 de Janeiro de 2024
Fábrica da Paquetá em Pentecoste

Negócios

Empresa de moda íntima cearense negocia assumir parte da Paquetá em Pentecoste

Segundo o prefeito da cidade, a inauguração deve ocorrer "ainda neste primeiro semestre de 2024", com geração imediata de 250 empregos diretos

Luciano Rodrigues 19 de Janeiro de 2024
Arezzo deve absorver menos da metade dos empregados da Paquetá em Uruburetama

Negócios

Menos da metade dos ex-trabalhadores da Paquetá em Uruburetama será incorporada pela Arezzo

Produção na fábrica iniciaria com 60% da capacidade; trabalhadores receberam nesta quarta-feira (21) cesta básica ainda de acordo de suspensão do contrato de trabalho

Paloma Vargas 22 de Dezembro de 2023
Empresa de tecnologia abre mais de 300 vagas em Fortaleza

Papo Carreira

Empresa de tecnologia abre mais de 300 vagas em Fortaleza; saiba como se inscrever

As oportunidades são para o cargo de advisor (atendimento receptivo)

Redação 30 de Novembro de 2023
Entrada da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará)

Negócios

Usina de hidrogênio verde da Cactus Energia prevê criar 5 mil empregos no Ceará

Nesta quarta-feira, a empresa assinou um pré-contrato com o Cipp

Bruna Damasceno 25 de Outubro de 2023
Interpretação de texto

Papo Carreira

Interpretação de texto: entenda o que é, como fazer e como melhorar

Especialista detalha os processos de interpretação de texto e como aperfeiçoar essa capacidade

Redação 29 de Junho de 2023
comissário de bordo, netflix, vaga, remuneração

Tecnologia

Netflix anuncia vagas de comissário de bordo com salário anual de até R$ 1,9 milhão

Realizar inspeções de cabine pré-voo e conduzir briefings de segurança, estão na lista de tarefas do funcionário

Redação 20 de Janeiro de 2023
Mão segura bolo com diversas cédulas de reais, dinheiro brasileiro

Negócios

Décimo terceiro salário: prazo para pagamento da 2º parcela termina nesta terça (20)

Os descontos referentes ao Imposto de Renda e à contribuição para o INSS incidem sobre essa parte do benefício

Redação 20 de Dezembro de 2022
