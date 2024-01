Saiba como reconhecer e se proteger de golpes durante a busca de emprego

Na jornada em busca de uma oportunidade de emprego, as pessoas enfrentam desafios que vão além da dinâmica do mercado de trabalho, incluindo a crescente ameaça de golpes em que criminosos exploram a vulnerabilidade dos candidatos. Os esquemas fraudulentos estão se tornando cada vez mais sofisticados e, de acordo com uma pesquisa realizada em 2023 pela Nord Security, 71% dos brasileiros já sofreram pelo menos um golpe virtual.

Com mais de 8 milhões de brasileiros desempregados, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), a tarefa de encontrar um emprego nem sempre é fácil e pode ser estressante, dependendo das circunstâncias. Os golpistas também sabem disso e é justamente nesse momento que se aproveitam da situação de vulnerabilidade das pessoas. Ficar atento e aprender a diferenciar vagas de emprego verdadeiras de possíveis fraudes pode fazer a diferença, e o conhecimento é importante quando se trata de uma busca de emprego mais segura.

Sabe aquela vaga de trabalho que parece boa demais para ser verdade? Que apareceu de repente e oferece um salário muito alto e a tarefa a ser feita é muito simples? Pode ser uma oportunidade falsa. Entre as táticas usadas pelos golpistas brasileiros, são comuns as abordagens por WhatsApp, SMS ou outros aplicativos de mensagens, e esses contatos enganosos trazem oportunidades de ganhos irreais, o que geralmente é um golpe.

Ao procurar emprego, as pessoas devem focar em sites conhecidos e desconfiar de vagas que estejam fora do padrão do mercado. O que isso significa? Se uma vaga apresentar salários irreais, erros de digitação ou solicitar documentos pessoais durante o processo de inscrição, isso pode indicar uma possível fraude.

O Indeed, o site de empregos número um do mundo, adiciona, no Brasil, mais de 1,1 milhão de novas vagas na plataforma todo mês (fonte: dados do Indeed, 3º trimestre de 2023). Com números tão significativos, o Indeed é especialista em ajudar as pessoas a encontrar um emprego e se preocupa em ensinar os candidatos a se proteger de golpes. Com o objetivo de proporcionar uma experiência de qualidade aos candidatos e ajudá-los em uma busca de trabalho mais segura, o Indeed compartilha alguns dos sinais de alerta mais comuns de golpes de emprego aos quais as pessoas devem estar atentas.

Receber uma oferta de emprego sem antes se candidatar à vaga ou falar com um recrutador;

Abordagens não solicitadas no WhatsApp, Telegram ou outros aplicativos de mensagem;

Descrições de vagas incompletas, sem opções de contato ou sem informações sobre o empregador;

Solicitação de dados pessoais, como RG e CNH ou dados bancários;

Salários irreais;

Mensagens que são enviadas de um e-mail pessoal com um domínio genérico (sempre considere que a maioria dos contatos de recrutamento virá de um e-mail diretamente associado a uma empresa);

Erros de digitação e gramaticais em anúncios de emprego;

URLs de sites e domínios de e-mail suspeitos, como indeed123, que não tem nada a ver com o Indeed;

Empregadores que pedem que você pague algo antes de te contratarem;

Se um empregador lhe der um cheque de pagamento antes mesmo de você ser contratado.

Além disso, os golpistas também costumam evitar entrevistas presenciais, usando apenas aplicativos de mensagem. Por isso, é recomendável insistir em uma entrevista presencial ou por vídeo.

Cuidado com sites que imitam empresas conhecidas

No Brasil, os criminosos também estão se passando por empresas conhecidas, como o Indeed, na tentativa de roubar dinheiro ou informações confidenciais dos candidatos. O golpe envolve pedir para que as pessoas enviem dinheiro para concluir tarefas e só depois recebam mais dinheiro em troca. À medida que os candidatos cumprem as tarefas, mais dinheiro é solicitado, levando a perdas financeiras.

Nenhuma companhia séria pede aos candidatos que paguem antecipadamente por um emprego. É a empresa que precisa fazer o pagamento, e não o contrário. Além disso, se um golpe estiver usando o nome do Indeed, é bom lembrar que a plataforma é gratuita para quem procura emprego, não cobra nenhuma taxa para se candidatar às vagas publicadas nela e nem solicita pagamento em nome de terceiros. É importante que os candidatos entendam que nunca devem concordar em enviar pagamentos a um possível empregador ou a qualquer pessoa que alegue usar o nome do Indeed ou de outra empresa.

Dê uma olhada nos sites oficiais das empresas e procure informações sobre elas. Por exemplo, a única maneira de acessar o site do Indeed Brasil é através do br.indeed.com ou do aplicativo Indeed Brasil.

Priorizando uma busca segura por emprego

O uso de plataformas seguras para procurar emprego ainda pode apresentar alguns obstáculos no caminho. O Indeed trabalha constantemente para manter o mais alto nível de segurança e privacidade para quem usa a plataforma. Comprometida com a segurança do usuário e com a autenticidade das vagas publicadas, a empresa remove regularmente da plataforma as ofertas de emprego que não atendem aos padrões da empresa e também tem trabalhado para fechar sites fraudulentos que se fazem passar pela organização.

Denunciar um golpe aos lugares certos para evitar que outras pessoas sejam vítimas de fraude pode ajudar a fortalecer a comunidade na construção de um ambiente mais confiável e protegido. Não dizer nada dá força aos criminosos e mantém o golpe em andamento. Portanto, se a vítima acredita ter sofrido um golpe de emprego, se fez pagamentos ou revelou informações confidenciais a alguém que se faz passar pelo Indeed, é importante denunciar diretamente à plataforma ou à empresa que teve seu nome usado na tentativa de fraude, além de contatar também as autoridades policiais locais. E, caso seja vítima de qualquer tipo de golpe online, entre em contato com as autoridades locais e também com o seu banco, quando houver perda financeira, para se registrar no Mecanismo Especial de Restituição (MED) do Banco Central.

Para se manterem atualizados e informados sobre como identificar fraudes e evitá-las, os candidatos podem ler as Orientações para uma busca de emprego segura no Indeed. No final das contas, quanto mais informações as pessoas tiverem para identificar e denunciar golpes, menor será a probabilidade de serem vítimas de criminosos.