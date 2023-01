Netflix anuncia vagas de comissário de bordo com salário de até R$ 1,9 milhão anual

A Netflix está com vagas abertas para comissário de bordo, os salários anuais variam entre US$ 60 mil e US$ 385 mil (aproximadamente R$ 305 mil e R$ 1,9 milhão). O funcionário contratado deverá atuar nos jatos particulares da empresa a partir de San Jose, na Califórnia. As informações são do site CNBC.

Conforme o anúncio da vaga, o comissário de bordo deverá trabalhar no jato Gulfstream G550, se for necessário. Responsabilidades como realizar inspeções de cabine pré-voo e conduzir briefings de segurança, estão na lista de tarefas do contratado.

Segundo o texto do anúncio, é preciso “flexibilidade para horários de trabalho variados, incluindo viagens domésticas e internacionais, muitas vezes sendo necessário atuar em fins de semana, feriados e períodos de viagem prolongados”. Além disso, o candidato deve conseguir levantar e carregar até 30 libras (13,6 quilos).

A Netflix também diz que os candidatos serão obrigados a “representar profissionalmente a Netflix Aviation em todos os momentos de desempenho das funções do cargo” e diz que os interessados deverão abraçar a cultura da empresa e serem capazes de “operar com pouco direcionamento e muita motivação". A vaga também pede que o funcionário saiba trabalhar com confidencialidade de informações e discrição.