Usina de hidrogênio verde da Cactus Energia prevê criar 5 mil empregos no Ceará

Com investimento estimado em US$ 2 bilhões, a Cactus Energia Verde assinou um pré-contrato para produzir hidrogênio verde (H2V) no Complexo do Pecém (Cipp S/A), no Ceará. A operação deve gerar 5 mil empregos, entre diretos e indiretos, durante a implantação da usina. A primeira fase do projeto se inicia em 2027.

Desse total de postos de trabalhos, 600 serão mantidos após a conclusão da obra, segundo a empresa. O documento foi assinado no Fiec Summit 2023, na manhã desta quarta-feira (25), no Centro de Eventos, em Fortaleza.

O empreendimento ficará em uma área de 86 hectares, produzindo 190 mil toneladas de H2V por ano. O projeto será instalado no Setor 2 da Zona de Processamento de Exportação (ZPE). Atualmente, a área já possui seis pré-contratos assinados. Veja:

No evento, também foi anunciada a licença prévia (LP) do hub de Hidrogênio Verde no Complexo do Pecém. A pauta já havia sido aprovada pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema), em 5 de setembro último.