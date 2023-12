Empresa de tecnologia abre mais de 300 vagas em Fortaleza; saiba como se inscrever

A Concentrix, empresa de soluções de negócios em tecnologia, abriu mais de 300 vagas de emprego para o cargo de advisor (atendimento receptivo) em Fortaleza. Para participar do processo seletivo, é necessário ter 18 anos, ensino médio completo ou superior cursando/completo e disponibilidade para trabalhar presencialmente. O salário é de R$ 1.320,00 mais benefícios (veja descrição abaixo).

Segundo a empresa, as inscrições podem ser realizadas de forma on-line e presencial, por meio de feirões.

Como se inscrever

On-line

Para se candidatar à vaga de forma on-line, basta clicar neste link e preencher o formulário.

Presencial

Para se candidatar à vaga de forma presencial, a empresa indica acompanhar o Instagram da @concentrixbr e ver as datas dos feirões presenciais disponíveis e aparecer no dia e local informado.

A vantagem, informou o grupo, é que o processo seletivo acontece no dia do feirão e as respostas são dadas no mesmo dia.

A sede do grupo fica localizada na Rua Gonçalves Lêdo, 777, no bairro Centro.

Veja também

Requisitos

Ensino médio completo ou superior cursando/completo;

Ter 18 anos;

Possuir habilidades com tecnologia;

Afinidade com atendimento ao cliente;

Disponibilidade para trabalhar presencial;

Horário de trabalho: 15:00 até 01:00.

Benefícios

Salário: R$ 1.320,00;

Vale-transporte;

Vale-alimentação;

Assistência médica e odontológica;

Auxílio-creche;

Plano de carreira;

Gympass.

De acordo com a Concentrix, a principal responsabilidade do advisor - atendimento receptivo - é encantar o cliente que ele atenderá, via chat, voz, e-mail, etc.

"Fortaleza tem essa ampliação de projetos e tem demandado mais colaboradores. A maioria na faixa de 20 a 30 anos, muita gente no primeiro emprego. Nosso programa de jovens aprendizes que a gente traz para a formação, para o desenvolvimento de carreira de pessoas com grande oportunidade de crescimento", afirmou Marcelo Ignacio, diretor de operações em Fortaleza.

Segundo o diretor, a empresa foi responsável por contratar mais de 3 mil pessoas neste ano. A projeção é que mais de mil empregos sejam criados em 2024.

A Concentrix está presente em mais de 40 países e fornece serviços nos principais segmentos verticais da indústria: tecnologia e eletrônicos; varejo, viagens e comércio eletrônico; serviços bancários, financeiros e seguros; assistência médica; comunicações e mídia; automotivo; e energia e setor público.