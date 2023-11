Programa Juventude Digital abre mil vagas para cursos gratuitos de tecnologia

O Programa Juventude Digital (JD), da Prefeitura de Fortaleza, abriu mil novas vagas para cursos gratuitos em tecnologia. As inscrições seguem até o dia 3 de dezembro pela internet. Conforme a JD, as vagas são exclusivas para residentes da Capital. Os cursos serão feitos de forma remota.

Veja também

Interessados deverão acessar o portal do JD, selecionar o curso e efetuar o cadastro no Fortaleza Digital, informando dados básicos como nome, e-mail, telefone e endereço.

São duas trilhas de formação com vagas: “Desenvolvimento de Jogos” e “Programação do Zero”, com 60h e 70h, respectivamente. Nos programas, os participantes aprenderão a desenvolver games e contarão com mentorias ao vivo, além da participação de desafios e projetos práticos para criar um portfólio.