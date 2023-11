Prefeitura de Fortaleza abre seleção pública para a Habitafor; veja vagas e salários

A Prefeitura de Fortaleza, por meio do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), está com inscrições abertas para seleção pública de profissionais de nível superior para a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor). No total, são ofertadas dez vagas, mais formação de cadastro de reserva.

Podem participar da seleção candidatos com graduação em Arquitetura, Direito ou Serviço Social. É exigido registro profissional no conselho profissional competente de cada categoria.

A remuneração será no valor de R$ 6.933,13 para as categorias de Arquitetura e Direito e de R$ 3.709,27 para serviço social.

Como se inscrever?

Para se inscrever, os interessados devem acessar o Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, preencher o formulário e pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 140. O prazo vai até 17 de dezembro.

A seleção será realizada em duas etapas, sendo a primeira composta por análise curricular e a segunda por entrevista. As duas etapas têm caráter eliminatório e classificatório.

Os candidatos aprovados serão lotados na Habitafor, por ordem crescente de classificação final, conforme a necessidade do órgão e conforme a categoria para a qual foram aprovados.