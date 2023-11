Escola de Gastronomia Social oferta 100 vagas em cursos gratuitos; saiba como se inscrever

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) abrirá inscrições nesta terça-feira (28) cursos profissionalizantes. Ao todo, serão preenchidas 100 vagas, distribuídas entre quatro formações gratuitas. O processo seletivo se encerrará na quarta-feira (29).

Por ordem de inscrição, a seleção acontece no site da instituição em ciclo único. O resultado será divulgado no site e redes sociais da Escola em 1º de dezembro.

Para participar da seleção, é necessário ter a partir de 17 anos completos, e possuir disponibilidade para frequentar as aulas no período da tarde, das 13h30 às 17h, ou noite, das 18h30 às 21h. As formações acontecerão durante os dias 04 e 08 de dezembro.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, seguindo critérios estabelecidos em edital. As pessoas selecionadas serão contatadas por WhatsApp, sendo necessário ter atenção no momento de preencher o formulário. Para mais informações, é possível consultar o edital.

CURSOS

Durante a inscrição, os interessados deverão escolher entre os cursos:

Curso: “Ceia natalina: pratos quentes”

“Ceia natalina: pratos quentes” Modalidade: Online

Online Período: Noite

Curso: “Fichas técnicas: custos e precificação”

“Fichas técnicas: custos e precificação” Modalidade: Presencial

Presencial Período: Noite

Curso: “Ceia natalina: sobremesas”

“Ceia natalina: sobremesas” Modalidade: Presencial

Presencial Período: Noite

Curso: “Panetone: doces e salgados”.

“Panetone: doces e salgados”. Modalidade: Presencial

Presencial Período: Noite

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

28/11 e 29/11 — Período de inscrição

1º/12 — Divulgação do resultado

4/12 — Início das aulas

8/12 — Término das aulas