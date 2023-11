Prefeitura de Fortaleza realiza seleção para estagiários de níveis técnico e superior

A Prefeitura de Fortaleza abriu processo seletivo de 480 vagas de estágio para cursos técnicos e de nível superior com contratação imediata. As inscrições vão até o dia 15 de dezembro.

Os aprovados receberão bolsa-auxílio de R$ 750 para um turno de quatro horas, além de auxílio-transporte.

Para se inscrever, o estudante precisa preencher um formulário online disponível no portal do programa Fortaleza Digital e anexar os documentos solicitados. Não há taxa de inscrição, e o edital reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros, conforme legislações específicas.

Podem se inscrever estudantes das seguintes áreas:

Arquivologia ou Biblioteconomia;

Contabilidade;

Recursos Humanos; Gestão Pública ou Gestão de Políticas Públicas;

Serviço Social;

História;

Fisioterapia;

Psicologia;

Enfermagem;

Odontologia;

Artes Visuais;

Jornalismo, publicidade ou marketing;

Rede de Computadores;

Geografia;

Tecnólogo em Meio Ambiente;

Técnico em TI;

Ciências da Computação;

Letras;

Pedagogia;

Biologia;

Agronomia;

Nutrição;

Farmácia.

Etapas

A seleção será realizada por meio de análise curricular e, dependendo da área, uma segunda etapa de entrevista para avaliação complementar.

Feito em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), o processo seletivo também permitirá a construção de um banco de dados permanente para atender à demanda do Município.