Estudo aponta quais profissões serão menos impactadas pela IA até 2032; veja lista

A Inteligência Artificial (IA) generativa — capaz de criar conteúdos a partir de dados já existentes — pode interferir em profissões técnicas e repetitivas, mas, segundo um estudo, atividades que envolvem alta capacidade de análise crítica serão as menos impactadas pela tecnologia na próxima década.

Isso acontece, pois, segundo a pesquisa “Skills Outlook: Gen AI Proof Jobs (Trabalhos à prova da IA generativa, em tradução livre)”, da empresa de educação Pearson, a IA generativa ainda é imprecisa em relação a cálculos. Ela também não consegue substituir habilidades como criatividade, comunicação e liderança. As informações são da CNN.

No Brasil, o ranking de empregos que devem ser menos impactados pela tecnologia é formado por funções que, atualmente, têm a possibilidade de a IA automatizar ou aprimorar menos de 5% do tempo gasto pelos profissionais dessas áreas.

Profissões menos ameaçadas pela IA no Brasil, segundo estudo:

Chefes executivos — 3% Engenheiros civis — 3% Técnicos de Engenharia Elétrica — 4% Oficiais de políticas de Saúde Pública — 5% Advogados — 5%

As profissões administrativas ou de gerenciamento são as mais ameaçadas pela tecnologia, conforme o estudo, até mesmo mais do que as manuais e operacionais.

Funções que envolvem tarefas técnicas e repetitivas — como atender e direcionar chamadas e agendar compromissos, por exemplo — já podem ser substituídas pela IA generativa. Ao todo, cerca de 30% ou mais das tarefas de gerenciamento poderiam ser realizadas com o uso da tecnologia.

Profissões mais ameaçadas pela IA no Brasil

Caixas — 33% Escrituração, contabilidade e auditoria — 32% Operadores de telemarketing — 31% Funcionários de faturamento, custos e taxas — 29% Cobradores e profissionais de sistemas de cobrança — 29%

Na pesquisa, os estudiosos usaram a própria IA generativa para analisar tarefas relacionadas a mais de cinco mil profissões e o tempo gasto em cada uma delas em cinco países — Austrália, Brasil, Índia, EUA e Reino Unido. O resultado corresponde à porcentagem de tempo poupado pela tecnologia até 2032.