Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (9)

O Ceará conta com diversos concursos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (9). Há vagas para entes públicos e privados, com salários que chegam a R$ 12,8 mil.

Há oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Veja:

Prefeitura de Jaguaruana

A Prefeitura Municipal de Jaguaruana, no Interior do Ceará, tem processo seletivo aberto para 200 vagas temporárias.

Há vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Entre as oportunidades estão: advogado, engenheiro civil, professor, nutricionista, enfermeiro, porteiro, auxiliar de serviços gerais, fonoaudiólogo e recepcionista.

As remunerações variam de R$ 1.412 a R$ 6,3 mil.

Os interessados devem se inscrever até dia 15 de dezembro por meio do site do Instituto Consulpam, o organizador do certame.

>> Confira o edital completo

Consórcio de saúde de Brejo Santo

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo tem processo seletivo aberto para a contratação de profissionais de níveis superior e técnico.

Serão selecionados candidatos para os cargos de médico, fonoaudiólogo, nutricionista, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, educador físico e arteterapeuta, com carga horária de 20 a 40h por semana.

O processo tem nove vagas, além de formação de cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 2.234 a R$ 5.924.

Os selecionados devem atuar na rede de cuidados à pessoa com deficiência e centro especializado de reabilitação.

Para se inscrever, é necessário preencher ficha de cadastro e enviar para o e-mail cpsmds.selecao@gmail.com. As inscrições estão abertas até 15 de dezembro.

>> Confira o edital completo

Core-CE

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (Core-CE) tem concurso público aberto com quatro vagas para preenchimento imediato: duas para assistente administrativo, uma para fiscal e uma para assistente jurídico.

Há também formação de cadastro de reserva com 36 vagas.

Os salários iniciais variam de R$ 2.510,84 a R$ 6.140,90 mais benefícios, como vale-alimentação, vale-transporte e plano de cargos e salários. A carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições estão abertas até esta terça-feira (10), exclusivamente no site do Instituto Quadrix, banca organizadora do certame.

>> Veja o edital completo

Câmara de Acaraú

A Câmara Municipal de Acaraú realiza concurso público com 23 vagas de níveis fundamental, médio e superior para o quadro de pessoal.

Há seleção para os cargos de analista, consultor legislativo e contábil, auxiliar de serviços gerais, vigia, motorista, recepcionista e administrativo.

Os salários iniciais variam entre R$ 1.412,00 a R$ 2.838,15. As inscrições estarão abertas até 22 de dezembro, no site da Universidade Patativa, responsável pela organização do concurso.

>> Veja o edital completo

Prefeitura de Nova Olinda

A Prefeitura de Nova Olinda tem concurso público com inscrições abertas para diversas funções. São 123 vagas de diferentes níveis de escolaridades para 37 cargos.

Há seleção para agente comunitário, assistente social, auditor de tributos, educador físico, psicólogo, motorista, pedreiro, professor, entre outros.

Os salários iniciais vão de R$ 1.412 a R$ 2.824 com até 40 horas semanais de carga horária

As inscrições estarão abertas até 5 de janeiro no site da Universidade Patativa, responsável pelo certame.

>> Veja o edital completo

Grupo Edson Queiroz (GEQ)

O Grupo Edson Queiroz (GEQ), uma das maiores holdings multissetoriais do Brasil, está com inscrições abertas para o seu Programa de Trainee de 2025.

Com um portfólio que inclui as marcas Minalba Brasil, Nacional Gás, Esmaltec e Sistema Verdes Mares, o foco do GEQ são jovens talentos com potencial de liderança, disposição para inovar e interesse por desafios.

São ofertadas 32 vagas para atuar na sede do grupo, em Fortaleza. O programa tem duração de 12 meses e inclui 'job rotation' entre os negócios, mentorias com profissionais da alta gestão e a elaboração de projetos estratégicos.

As inscrições para o Programa de Trainee 2025 podem ser realizadas diretamente na plataforma Cia de Talentos, até o dia 16 de dezembro.

Para se candidatar, os interessados devem ter concluído o bacharelado ou licenciatura entre agosto de 2022 e agosto de 2024 em cursos como Administração, Engenharias, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Psicologia, Pedagogia, Direito, Comunicação e Tecnologia. Além disso, é necessário possuir domínio em inglês, bons conhecimentos de informática e disponibilidade para residir em Fortaleza.

Agência Nacional de Mineração (ANM)

A Agência Nacional de Mineração (ANM) publicou edital de concurso público com 220 vagas para atuação no órgão — instituição vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME).

São 180 vagas para especialistas em recursos minerais e 40 para analistas administrativos. As áreas contempladas são para administração, economia, contabilidade, direito, arquivologia, engenharia civil, jornalismo, pedagogia, engenharia de minas, geologia, direito e tecnologia da Informação.

Para o cargo de analista administrativo, o salário é orçado em R$ 10,5 mil. Já para quem busca a vaga de especialista em recursos minerais, é de R$ 12,8 mil. A carga horária trabalhada é de 40 horas semanais.

As vagas são para cidades dos estados do Ceará, Distrito Federal, São Paulo, Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Santa Catarina, Bahia, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Tocantins, Roraima e Rondônia.

As inscrições ocorrem até 17 de dezembro no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

>> Veja edital completo