Sisu 2023.2 divulga resultado da lista de espera; saiba como consultar

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) referente ao segundo semestre de 2023 divulgou o resultado da lista de espera nesta segunda-feira (10).

Os candidatos aprovados são convocados pelas próprias instituições de ensino e, por isso, devem se informar sobre o resultado junto à universidade para a qual pleiteou a vaga.

Conforme o calendário do Sisu divulgado pelo Ministério da Educação, os estudantes tinham até o último dia 4 de julho como prazo máximo para participar da lista de espera para o segundo semestre deste ano. Como regra, os candidatos tinham que se inscrever no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A lista de espera é destinada aos candidatos que não foram selecionados na chamada regular do programa, que foi divulgada no dia 27 de junho.

VAGAS

A segunda edição de 2023 do Sisu disponibiliza 51.277 vagas em 1.666 cursos de graduação, de 65 instituições de educação superior. Conforme o MEC, o certame contabiliza 305.797 inscritos e 578.781 inscrições em cursos ofertados. A diferença se deve ao fato de ser possível, aos candidatos, escolherem até duas opções de cursos.

O Sisu reúne, em um sistema eletrônico gerido pelo MEC, as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil. A maioria delas, oferecida por instituições federais (universidades e institutos).

O sistema executa a seleção dos estudantes com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A inscrição é gratuita e feita exclusivamente pela internet, por meio dos serviços digitais do governo federal.