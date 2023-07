Governo Federal autoriza 230 novas vagas em concurso; saiba mais

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou, nesta quarta-feira (26), portaria que autoriza a realização de concurso público com 100 vagas para analista no Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). A previsão de publicação do edital é de até seis meses.

O salário inicial para o cargo analista de planejamento e orçamento é de R$ 20.924,80. As vagas disponibilizadas são de nível superior e as áreas de atuação ainda serão especificadas via edital.

O órgão é responsável por planejar e elaborar políticas públicas para o desenvolvimento do país, além de acompanhar o plano plurianual de investimentos, os orçamentos anuais e avaliar os financiamentos externos.

De acordo com a Agência Brasil, o MPO fica encarregado de estabelecer as normas, observar as políticas de reserva de vagas para o planejamento e execução do processo de seleção.

O último concurso público foi realizado em 2015. O ministério foi extinto durante o governo anterior e voltou às atividades em janeiro de 2023, instituído pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Outros concursos

Diário Oficial da União (DOU) publicou outra portaria que autoriza a realização de concurso público para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a fim de ocupar 50 cargos de nível superior, para especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações. Os prazos para publicação do edital e realização da prova são os mesmos estabelecidos para o concurso do MPO.

Os cargos fazem parte do total das 3.026 vagas autorizadas pelo governo federal, conforme anunciou a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em 18 de junho.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) também foi autorizado por portaria a iniciar o processo de seleção para o preenchimento de 80 vagas. O concurso público será para nível médio, para o cargo de técnico de planejamento e pesquisa.