Uece divulga edital de seleção para graduação a partir de notas do Enem

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) divulgou, nesta quarta-feira (26), o edital para candidatos que tenham interesse em ingressar em graduações da instituição, no segundo semestre deste ano, utilizando a pontuação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao todo, serão 295 vagas distribuídas entre seis unidades espalhadas pelo Estado.

Para concorrer, os estudantes deverão utilizar a nota de uma das duas últimas edições do Enem. No entanto, é importante ressaltar que o candidato deverá ter feito todas as provas da edição escolhida, sem zerar as objetivas, e ter alcançado, pelo menos, 200 pontos na redação.

Assim como em outros processos seletivos, as vagas serão preenchidas pelos candidatos com as maiores notas.

INSCRIÇÃO

De acordo com o edital, as inscrições poderão ser feitas a partir das 13h desta sexta-feira (28), através de uma página disponibilizada pela universidade. No site, os interessados também poderão conferir o quadro de vagas disponíveis. O prazo para a realização da inscrição vai até segunda-feira (31).

Com o fim do período, os candidatos deverão aguardar a divulgação das duas chamadas de convocação, no mesmo site. A primeira será publicada no dia 2 de agosto, e a segunda, no dia 7, ambas às 13h.

Convocados, os estudantes também deverão se matricular de forma virtual. A matrícula dos selecionados na 1ª chamada deve ser feita no dia 3 de agosto e a dos chamados na 2ª, no dia 8.

VAGAS

A oportunidade preencherá turmas de diversos cursos, como Pedagogia, Letras, Matemática e História, das cidades do Interior e da Capital.

FORTALEZA

Manhã

Filosofia (Bacharelado): 2 vagas

Filosofia (Licenciatura): 3 vagas

Ciências Sociais (Bacharelado): 1 vaga

Tarde

Física (Licenciatura Plena): 4 vagas

Física (Bacharelado): 1 vaga

Matemática (Licenciatura Plena): 1 vaga

Noite

Filosofia (Bacharelado): 11 vagas

Filosofia (Licenciatura): 1 vaga

Historia (Licenciatura): 1 vaga

LIMOEIRO

Manhã

Química (Licenciatura plena): 36 vagas

Ciências biológicas (Licenciatura plena): 22 vagas

Tarde

Letras - Português: 22 vagas

Geografia (Licenciatura): 32 vagas

Noite

Letras - Ling. inglesa: 29 vagas

Historia (Licenciatura): 1 vaga

Matemática (Licenciatura): 13 vagas

Física (Licenciatura): 9 vagas

TAUÁ

Manhã

Pedagogia (Licenciatura): 1 vaga

Ciências Biológicas (Licenciatura plena): 6 vagas

Química (Licenciatura plena): 25 vagas

CRATEÚS

Manhã

Pedagogia (Licenciatura): 1 vaga

Noite

Química (Licenciatura plena): 15 vagas

QUIXADÁ

Manhã

Matemática (Licenciatura plena): 2 vagas

Noite

História (Licenciatura plena): 2 vagas

Letras - Licenciatura em Língua Inglesa: 3 vagas

Química (Licenciatura plena): 26 vagas

Física (Licenciatura plena): 19 vagas

IGUATU

Manhã

Física (Licenciatura): 5 vagas

Tarde

Pedagogia (Licenciatura plena): 1 vaga