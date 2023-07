Marinha abre inscrições para concurso público para ingresso no quadro técnico de Praças da Armada

A Marinha do Brasil abriu inscrições, nesta segunda-feira (24), para concurso público para ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada do Corpo de Praças da Armada. São oferecidas dez vagas, no total.

Interessados têm até 20 de agosto para se inscreverem no site do órgão. A taxa é de R$ 75 e deve ser paga até 25 de agosto. Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da tarifa.

São oferecidas aos candidatos quatro vagas na área técnica de eletroeletrônica, distribuídas entre as especialidades de sistema de controle e eletricidade, e seis vagas na área técnica de mecânica, distribuídas entre as especialidades de máquinas, propulsão e motores. Os aprovados serão preparados e capacitados para atuarem na operação e na manutenção de submarinos e instalações nucleares.

No Ceará, o concurso será aplicado em Fortaleza, na Escola de Aprendizes-Marinheiros (EAMCE), localizada na avenida Filomeno Gomes, no bairro Jacarecanga.

>> Acesse o edital

Requisitos

As vagas são destinadas apenas a pessoas do sexo masculino, brasileiras ou naturalizadas, com 18 anos completos e menos de 25 anos no dia 30 de junho de 2024. Além disso, é preciso que os candidatos tenham altura mínima de 1,54 metros e máxima de 2 metros.

Etapas do concurso

O concurso obedecerá às seguintes etapas:

Prova escrita objetiva de Conhecimentos Profissionais para cada Área Técnica;

Redação;

Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH);

Eventos Complementares, constituídos de: Verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física; avaliação psicológica e verificação de documentos.

Veja o calendário

Inscrições: 24 de julho a 20 de agosto

Data limite para o pagamento da taxa de inscrição: 25 de agosto

Prova objetiva: 1º de outubro

Divulgação dos gabaritos da prova objetiva: 3 de outubro

Divulgação do resultado final: a partir de 7 de junho de 2024