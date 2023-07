Concurso da Guarda Municipal de Fortaleza convoca 1,5 mil aprovados para segunda etapa

A prefeitura de Fortaleza está convocando os candidatos aprovados para participar da segunda fase do concurso da Guarda Municipal de Fortaleza. Dos mais de 62 mil inscritos no certame, apenas 1.544 foram habilitados para a nova etapa.

A segunda fase acontecerá nos dias 19 e 20 de agosto de 2023. Nela, ocorre a Inspeção de Saúde, que conta com exame médico e exame toxicológico.

Os candidatos precisam comparecer ao Colégio Estadual Liceu do Ceará, localizado na Praça Gustavo Barroso, na Jacarecanga.

É preciso chegar com pelo menos trinta minutos de antecedência do horário de convocação e no dia especificado no site oficial da banca organizadora ou no Portal da Prefeitura.

Mil vagas

O concurso tem mil vagas para ingresso imediato. São 750 para ampla concorrência, 50 para Pessoas com Deficiência (PCDs) e 200 para Pessoas Pardas e Pretas (PPP).

A carga horária é de 240 horas mensais, com remuneração inicial de R$ 3.152,78, além de auxílio-alimentação, podendo acrescentar outras vantagens inerentes ao desempenho da função.

O certame é dividido em seis fases:

Exame Intelectual Exame Médico e Toxicológico Teste de Avaliação Física Avaliação Psicológica Investigação Social Curso de Formação

>> Confira o edital do concurso