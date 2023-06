Concurso da Guarda Municipal de Fortaleza tem resultado da primeira fase divulgado

O resultado da primeira fase do concurso da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) foi divulgado, na tarde desta sexta-feira (23). Os candidatos podem acessar os resultados individuais preliminares no site da banca organizadora, o Idecan. A prova aconteceu no último domingo (18).

O site que apresenta os resultados apresenta estabilidade.

>>> Confira o resultado para Ampla Concorrência

>>> Confira o resultado para Pessoas com Deficiência (PCDs)

>>> Confira o resultado para Pessoas Pretas e Pardas

De acordo com o prefeito José Sarto (PDT), são 1.500 aprovados nesta etapa. Quem passou vai poder se preparar para a segunda fase, que consiste em exames médicos.

Mais de 62 mil pessoas se inscreveram no certame. "Sabemos que há muita expectativa pelo concurso. E, por isso, estamos fazendo todo o possível para cumprir o cronograma e, assim, convocar logo os aprovados, que contribuirão com a segurança cidadã da nossa Fortaleza", publicou Sarto nas redes sociais.

Recursos

A lista de classificados divulgada ainda é preliminar. Os candidatos podem apresentar recursos contra o resultado em até dois dias úteis a partir desta sexta-feira (23).

Para interpor recurso, o é necessário acessar a área do candidato no site do Idecan e seguir as instruções. Todos os recursos serão analisados e as respostas individuais serão divulgadas também na área do candidato.

O resultado definitivo do concurso, após análise dos recursos, deve ser divulgado na segunda quinzena do julho, segundo a Prefeitura de Fortaleza.

Mil vagas

O concurso tem mil vagas para ingresso imediato. São 750 para ampla concorrência, 50 para Pessoas com Deficiência (PCDs) e 200 para Pessoas Pardas e Pretas (PPP).

A carga horária é de 240 horas mensais, com remuneração inicial de R$ 3.152,78, além de auxílio-alimentação, podendo acrescentar outras vantagens inerentes ao desempenho da função.

O certame é dividido em seis fases:

Exame Intelectual Exame Médico e Toxicológico Teste de Avaliação Física Avaliação Psicológica Investigação Social Curso de Formação

>> Confira o edital do concurso