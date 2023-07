Programa Fortaleza Capacita oferta 1.250 vagas em cursos para empreendedores locais

A Prefeitura de Fortaleza, por meio do programa Fortaleza Capacita, está com inscrições abertas para 1.250 vagas de cursos gratuitos para empreendedores locais ou pessoas que desejam abrir um negócio.

As oportunidades são para capacitações gerenciais em áreas como marketing digital, vendas, boas práticas na alimentação, gestão financeira, precificação e elaboração de propostas de negócios.

Os cursos rápidos têm carga horária que vão de 8h a 12h/a com direito a certificado. As aulas serão presenciais, em bairros como: Jangurussu, Vila União, Centro, Serviluz, Conjunto Ceará, Pici, José Walter, Bom Jardim, Siqueira e Aracapé.

Como se inscrever

Os interessados em participar das capacitações podem entrar em contato com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) pelo telefone 0800 081 4141, pelo WhatsApp (85) 98439-4982 (não recebe ligações), pelo e-mail fortalezacapacita@sde.fortaleza.ce.gov.br ou pelo site do programa Fortaleza Capacita.

O Fortaleza Capacita é fruto de um convênio entre a Prefeitura e o Sebrae Ceará e, desde junho de 2021, já qualificou mais de 47 mil empreendedores, tornando-se o maior programa de capacitação para empreendedores do Brasil. A iniciativa pretende qualificar mais de 120 mil empreendedores até dezembro de 2024.