Imparh abre inscrições para teste de nível de cursos de idiomas; veja detalhes

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) abriu inscrições para a seleção do teste de nível do Centro de Línguas da Capital. São oferecidas, ao todo, 436 vagas. Interessados têm até domingo (6) para manifestar o interesse no canal de Concursos e Seleções da Prefeitura.

As vagas são para cursos gratuitos de inglês, espanhol, português, francês, italiano, japonês e alemão. O teste de nível é destinado a estudantes com algum conhecimento de idiomas estrangeiros ou de língua portuguesa e que tenham vontade de aprofundar os estudos para obter certificado de nível básico.

A taxa de inscrição custa R$ 88. As aulas devem começar a partir do dia 19 deste mês.

>> Leia o edital

Quem pode participar?

Os candidatos devem ter conhecimento prévio no idioma escolhido e ter concluído o ensino médio ou estar cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental. Além disso, é preciso ter idade mínima de 14 anos completos até a data do encerramento das inscrições.

A seleção é para uma vaga entre o segundo e o penúltimo semestre do idioma selecionado e a prova está prevista para ser aplicada no dia 10 deste mês de agosto. Serão 25 questões objetivas sobre conhecimentos do idioma escolhido e do semestre selecionado.

Cronograma da seleção

Inscrições: até domingo, 6 de agosto

Prova objetiva: 10 de agosto

Divulgação do gabarito preliminar e do resultado preliminar: 11 de agosto, a partir de 15h

Resultado final: 17 de agosto

Início das aulas: a partir de 19 de agosto