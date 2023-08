Instituto Centec abre 363 vagas de cursos gratuitos no Ceará; veja quais cidades e como se inscrever

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico abre inscrições para cursos gratuitos, a partir desta quinta-feira (3), em seis cidades do Interior do Ceará. São 363 vagas distribuídas pelos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs). As aulas iniciam no próximo dia 21 de agosto.

Os cursos serão realizados nos municípios de Acaraú, Horizonte, Beberibe, Itaiçaba, Limoeiro do Norte e Mauriti.

Diversas áreas de atuação compõem a grade curricular dos cursos, como: Inglês para Turismo, Informática para o Mundo de Trabalho, Operador de Computador, WebDesign, Língua Brasileira de Sinais (Libras), entre outros.

Todos os alunos aprovados recebem certificação. As aulas são presenciais e possuem carga horária de 160h.

Saiba como se inscrever

Para participar dos cursos, o aluno deve se dirigir à sede de um dos Centros Vocacionais das cidades listadas. O interessado deve portar documentação completa e comprovante de cadastro dos programas sociais, para quem o possui.

O público-alvo dos cursos são pessoas que moram no Ceará, tenham a partir de 16 anos e estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Cada curso possui requisitos de escolaridade mínima exigidos e este é um critério de inscrição.