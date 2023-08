Prefeitura abre inscrições para nova convocação do projeto Meu Carrinho Empreendedor em Fortaleza

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), da Prefeitura de Fortaleza, abriu edital de chamada pública para seleção de ambulantes para participar do Projeto Meu Carrinho Empreendedor.

A 2ª convocação teve início na terça-feira (1º) e segue até as 10h do dia 4 de setembro. A ação beneficiará 100 empreendedores com carrinhos de churrasco (20), batata frita (30), tapioca (25) e pipoca (25).

Os selecionados receberão capacitações gratuitas, além dos carrinhos custeados e padronizados para as vendas.

Inscrições

Os interessados em participar da chamada pública podem procurar orientação para inscrição na Unidade de Atendimento do Desenvolvimento Econômico (avenida Santos Dumont, 2500, Aldeota - entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante).

A pasta também disponibiliza o telefone 0800 081 4141 para que possíveis dúvidas sejam esclarecidas. Os envelopes com as inscrições devem ser entregues na Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (avenida Heráclito Graça, 750, Centro).

Requisitos

Além de preencher a ficha de inscrição, é necessário ser maior de 18 anos, ser hipossuficiente em renda, apresentar cópia de documento oficial com foto, CPF, inscrição no Cadastro Único ou declaração que é isento no Imposto de Renda e comprovante de residência. Todo o processo é gratuito e destinado para moradores de Fortaleza.

Ao todo, o Projeto Meu Carrinho Empreendedor ofertará 610 carrinhos para empreendedores, em seis convocações em 12 meses.

Nas cinco primeiras convocações, serão ofertados, em cada uma, 20 carrinhos de churrasco, 30 carrinhos de batata frita, 25 carrinhos de pipoca e 25 carrinhos de tapioca. Na 6ª convocação, serão ofertados 20 carrinhos de churrasco, 50 carrinhos de batata frita, 15 carrinhos de pipoca e 25 carrinhos de tapioca, além do quantitativo previsto remanescentes das convocações anteriores, se houver.

Cronograma de convocação:

1ª convocação: encerrada

2ª convocação: 4 de setembro, às 10h

3ª convocação: 6 de novembro, às 10h

4ª convocação: 8 de janeiro de 2024, às 10h

5ª convocação: 8 de março de 2024, às 10h

6ª convocação: 8 de maio de 2024, às 10h